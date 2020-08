Roma, Dzeko o Milik? I tifosi scelgono: "Teniamo Edin, è ancora un campione" (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma - La Juve vuole Dzeko , la Roma prende tempo e aspetta una segnale dall'attaccante . Sono giorni molto caldi sul fronte mercato , la permanenza del bosniaco nella capitale non è così scontata , ... Leggi su corrieredellosport

MarioGiunta : Juventus, Pirlo vuole Dzeko, ma per la Roma è incedibile. ???? @SkySport #juventus #roma - forumJuventus : La Roma non vuole cedere Dzeko che sembra essere in cima ai desideri della Juve per l’attacco. Milik continua a dar… - SkySport : Calciomercato Juventus: Pirlo vuole Dzeko, ma per la Roma è incedibile. Nodo Milik - LCKekkoDL98 : RT @siamo_la_Roma: ?? ESCLUSIVA SLR ?? La #Roma su #Muriqi ?? In attesa di capire il futuro di #Dzeko, la dirigenza sta monitorando diversi… - JantasOO : @ilmauro85 Fa parte dei 3 fuoriclasse della Roma insieme a Fazio e Dzeko, così mi hanno spiegato -