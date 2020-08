Roma, confiscati beni da 11 milioni di euro: l’operazione della GdF (Di venerdì 21 agosto 2020) Maxi operazione della Guardia di Finanza di Roma, che confisca beni da 11 milioni di euro. Nel mirino i reati di truffa e riciclaggio. Mattina movimentata a Roma, dove i Militari della Guardia di Finanza hanno messo a segno una maxi operazione. Infatti i finanzieri hanno eseguito una confisca del patrimonio del valore di circa … L'articolo Roma, confiscati beni da 11 milioni di euro: l’operazione della GdF proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

GDF : #GdF #Roma: #confiscati beni per 11 milioni di euro ad una famiglia di #pregiudicati. #NoiconVoi - aldolicata : ROMA: CONFISCATI BENI PER 11 MILIONI DI EURO A UNA FAMIGLIA DI PREGIUDICATI (VIDEO) - CampobelloNews : ROMA: CONFISCATI BENI PER 11 MILIONI DI EURO A UNA FAMIGLIA DI PREGIUDICATI (VIDEO) - marino29b : RT @GDF: #GdF #Roma: #confiscati beni per 11 milioni di euro ad una famiglia di #pregiudicati. #NoiconVoi - aperru1 : RT @SkyTG24: #Roma, confiscati beni per 11 milioni a una famiglia di pregiudicati -