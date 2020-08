Roma, che fare con Dzeko? Meglio tenerselo stretto o cederlo affidando il reparto offensivo a Milik? (Di venerdì 21 agosto 2020) Per la Roma sarebbe Meglio tenersi stretta il bomber bosniaco o cedere alle avance della Juventus vendendolo e rimpiazzandolo con Milik del Napoli? Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Roma che Roma, bande di georgiani svuotano appartamenti e riescono a farla franca Il Messaggero Fiumicino e Ciampino primi scali nell'UE a ricevere l'Airport Health Accreditation di ACI

(Teleborsa) - Importante riconoscimento internazionale per gli aeroporti romani nella lotta alla diffusione del Covid-19. Gli scali di Fiumicino e Ciampino sono i primi nell'Unione Europea, e terzi a ...

Scuola, arrivano le misure per la riapertura “Ma non c'è rischio zero”

ROMA (ITALPRESS) – Identificare un referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato, tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni o tra personale di classi diverse, richiedere la c ...

