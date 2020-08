“Roma batte Milano”. Fermate questa gara di scemenze (Di venerdì 21 agosto 2020) Pare di assistere ad una gara di scemenze. Se la Regione Lazio, nei giorni scorsi, aveva visto primeggiare con l'assessore alla sanità – l'imbattibile Alessio D'amato – con il disgustoso parallelismo tra calcio e coronavirus, “Roma batte Milano”, ieri si è messa in corsia di sorpasso la Lombardia, rivendicando che il tampone loro lo fanno solo ai loro corregionali. Il che è davvero incomprensibile. E il cittadino comune rimane a bocca aperta in questa ridicola corsa che non serve proprio a nulla. Tanto più che poi si fabbricano notizie fasulle, come quella delle ventenne ricoverata in terapia intensiva allo Spallanzani e proveniente dalla Sardegna: semplicemente falsa, bastava fare una telefonata come abbiamo fatto noi. C'è qualche falla nell'organizzazione ... Leggi su iltempo

AntoStel : A rivederlo mi batte forte il cuore! Ho avuto la fortuna di vivere la carriera di Giannini alla Roma da tifosa. Ann… - smilypapiking : RT @enrico_farda: A #Malpensa tamponi solo ai lombardi. Roma batte Milano ancora una volta. Il vento cambia - Roky99760738 : RT @enrico_farda: A #Malpensa tamponi solo ai lombardi. Roma batte Milano ancora una volta. Il vento cambia - agiliberti51 : RT @enrico_farda: A #Malpensa tamponi solo ai lombardi. Roma batte Milano ancora una volta. Il vento cambia - enrico_farda : A #Malpensa tamponi solo ai lombardi. Roma batte Milano ancora una volta. Il vento cambia -

