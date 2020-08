Roberto Speranza sul Covid: "Fatto un pezzo di strada fondamentale, ma guai a pensare che la partita sia vinta" (Di venerdì 21 agosto 2020) “Abbiamo Fatto un pezzo di strada fondamentale, ma guai a pensare che la partita sia vinta”. Invita alla cautela e all’attenzione il ministro della Aalute, Roberto Speranza, intervenendo oggi all’incontro dal titolo “Sanità pubblica: una integrazione possibile tra statale e privata?”, che si è svolto nell’ambito del 41esimo meeting di Rimini.“Sono stati mesi oggettivamente molto difficili - ha proseguito Speranza perlando del momento più duro della lotta alla pandemia di Coronavirus - ora siamo fuori dalla tempesta ma non ancora in un porto sicuro, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. C’è bisogno di un grande ... Leggi su huffingtonpost

