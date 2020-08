Ritrovato il toporagno elefante. Si pensava estinto da 50 anni (Di venerdì 21 agosto 2020) Un mammifero ricompare in natura dopo 50 anni: il toporagno elefante è stato riscoperto a Gibuti. L'ultima osservazione di questo piccolo animale, chiamato anche sengi somalo, risale agli anni Sessanta ed era considerato tra le 25 specie perdute più ricercate al mondo. Dopo aver piazzato 1.200 punti trappola in 12 località diverse, biologi statunitensi, protezionisti della Association Djibouti Nature e il ministero per l'Ambiente e Turismo di Gibuti hanno annunciato l'avvistamento del toporagno elefante (Elephantulus revoilii) scongiurando il sospetto si fosse estinto. Lo studio di questa avventura scientifica è pubblicato su PeerJ e dimostra che il sengi somalo non è affatto scomparso, ma continua a vivere nell'areale desertico di ... Leggi su gqitalia

