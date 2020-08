Ritorno a Scuola, La Preoccupazione del Governo: “C’è Chi Sta Sabotando L’Apertura” (Di venerdì 21 agosto 2020) “C’è in atto un sabotaggio da parte di chi non vuole che la Scuola riparta”. Questa la considerazione della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, rilanciando l’allarme di Conte che un mese fa aveva parlato di ”inaccettabile ricatto del sindacato che minaccia di paralizzare la ripresa scolastica”. Durante un’intervista alla Repubblica la ministra ha comunque confermando con molta sicurezza l’apertura a tutti i costi degli edifici scolasti al 14 settembre, aggiungendo: “Tutti ci auguriamo che i dati migliorino. Dipende dai comportamenti. È una questione di responsabilità: individuale e collettiva. Gli esami di Stato si sono svolti in sicurezza, nessun ragazzo si è ammalato. I nuovi contagi sono avvenuti in vacanza, non a ... Leggi su youreduaction

