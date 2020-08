Rissa a Mykonos, arrestato il capitano del Manchester United Maguire (Di venerdì 21 agosto 2020) AGI - Il capitano del Manchester United, Harry Maguire, è stato arrestato durante una Rissa sull'isola greca di Mykonos. Un agente di polizia ha confermato che i sospettati sono "tre uomini britannici, tra cui un giocatore di una squadra di calcio britannica", senza citare Maguire. Secondo quanto riferito dall'agente, quattro poliziotti di Mykonos hanno riportato ferite lievi durante la Rissa. I sospettati sono anche accusati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. La polizia di Mykonos, ha aggiunto, è stata chiamata giovedì per una Rissa tra due gruppi di persone all'esterno di un bar. Secondo l'agenzia statale greca Ana, i protagonisti della Rissa erano turisti britannici e ... Leggi su agi

