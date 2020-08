“Rischiamo di non saperlo mai”. Viviana e Gioele, è troppo tardi? Tutta colpa delle ricerche sbagliate (Di venerdì 21 agosto 2020) Adesso ci si affida all'entomologo perché faccia il miracolo. Lo scrive la Stampa, secondo cui solo un esperto degli insetti che abitano i corpi in decomposizione potrà indicare quando sono morti Viviana Parisi e il figlio Gioele Mondello. La chiave per risolvere il giallo di Caronia sta proprio nel capire se sono deceduti nello stesso momento o chi per primo: la mamma ha ucciso il figlio e si è poi suicidata? O si è tolta la vita insieme al piccolo, lanciandosi nel vuoto? O ancora, entrambi esausti e magari feriti sono stati aggrediti dalla microfauna che vive in quella zona? A tutti questi interrogativi potrà dare risposta solo il ciclo vitale degli insetti che si trovano sui loro corpi: La Stampa lo definisce come un orologio di precisione, ma dopo tutti questi giorni sarà difficilissimo anche per ... Leggi su liberoquotidiano

ItaliaViva : 'Mario #Draghi è un fuoriclasse del nostro Paese. A Rimini ha ribadito 1) la necessità di spendere i soldi del… - lucianonobili : Comprendo le preoccupazioni sulla #scuola. Sono le mie. Oggi come ieri diciamo: la scuola deve ripartire a settembr… - FiorellaMannoia : Qui se non vigiliamo rischiamo la stessa cosa. Senza parole. - AlessandraPredo : RT @PiscopoNicola97: @simonebaldelli Ci rendiamo conto del livello in cui si trova il nostro Paese? Ci rendiamo conto che rischiamo di ritr… - sirgolly : RT @Infinity_999: @KotetsuJeegu Non sono sicuro di aver capito. Qui la questione è seria: IL PROBLEMA NON E' RISOLTO. L'epidemia è ancora i… -

Ultime Notizie dalla rete : “Rischiamo non Esplosione a Beirut, il presidente: «Forse è stato un missile» Corriere della Sera