Rinnovo Ibrahimovic: lo svedese è più vicino, distanza minima (Di venerdì 21 agosto 2020) Rinnovo Ibrahimovic: distanza minima tra il Milan e l’attaccante svedese che è sceso verso quota 6 milioni Zlatan Ibrahimovic si avvicina a grandi passi al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport il club rossonero ha alzato l’asticella: da 5 milioni fissi con dei bonus tradizionali (cioè con difficoltà medie), è salito a quota sei milioni grazie a degli incentivi più semplici. I contatti di ieri sono serviti ad avvicinare ulteriormente le parti, visto che i rappresentanti di Zlatan hanno cominciato a prendere in considerazione l’idea di scendere da quota 7 milioni, anche se chiedono delle garanzie. E mettono ancora dei paletti. Ma come arrivare al punto di incontro finale? È questo il tema ancora caldo. Secondo il giocatore ... Leggi su calcionews24

