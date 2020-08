Ricciardi: "La prima ondata? Non è finita. Durante Atalanta-Valencia di febbraio il virus esplose" (Di venerdì 21 agosto 2020) “Io penso che si possa escludere un nuovo lockdown duro. è una situazione completamente differente per molti motivi”. Così, a margine di un incontro del Meeting di Rimini, il consulente del ministero della Salute nella gestione dell’emergenza coronavirus, Walter Ricciardi, ha replicato a chi gli chiedeva se si potesse escludere il ritorno ad un lockdown duro come quello vissuto nei mesi scorsi in caso di aumento dei contagi da Covid-19.“E questo”, ha argomentato, “innanzi tutto perché i casi li intercettiamo molto prima nel senso che questo sistema di testing e di tracciamento porta a identificare soggetti nella stragrande maggioranza asintomatici. Quello che è successo a gennaio e febbraio - ha proseguito ... Leggi su huffingtonpost

Scuola, Ricciardi: "Dobbiamo riaprirla ma con protocolli rigorosi"

Roma, 21 ago. (Adnkronos Salute) - "Noi dobbiamo riaprire le scuole, che sono il motore di civiltà e di attenzione del Paese. Ma lo dobbiamo fare in due modi: limitando la circolazione del Covid fuori ...

