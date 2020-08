Riapertura scuole, il virologo Crisanti: «Più che i banchi servono i tamponi» (Di venerdì 21 agosto 2020) Riapertura scuole. ”Le misure prese sulla scuola sono troppo passive. Davanti all’aumento dei contagi serve un piano di sorveglianza attiva, che riguardi le classi e le comunità di provenienza dei ragazzi”. Lo sostiene, in un’intervista a La Stampa, il virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, precisando che ”in Italia bisogna passare dagli attuali 60 mila temponi al giorno a 250 mila. È il passe-partout per convivere con l’epidemia senza cadere in un secondo lockdown. Se ad agosto siamo a quasi mille casi al giorno come si può pensare che a ottobre e novembre non aumentino? Senza un piano adeguato tutto diventa rischioso, anche riaprire le ... Leggi su urbanpost

