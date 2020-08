Riapertura scuole, arrivano le linee guida dell’ISS (Di venerdì 21 agosto 2020) Covid-19: ecco le linee guida dell’Iss per la Riapertura delle scuole. Il rapporto contiene anche i comportamenti da seguire e le precauzioni da adottare in caso di contagio Identificare un referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato, tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni e/o personale di classi diverse, richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni… L'articolo Riapertura scuole, arrivano le linee guida dell’ISS Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

CarloCalenda : La riapertura delle scuole è complessa. Ma qui siamo al caos. Ogni giorno cambia tutto. I Presidi non sono nelle co… - SkyTG24 : Coronavirus, Ricciardi: 'A rischio riapertura scuole ed elezioni' - AMorelliMilano : #GOVERNO SPIAGGIATO. Riapertura delle scuole incerta, piano per incassare i fondi europei in alto mare, sbarchi di… - beppebalestro : RT @riktroiani: #Speranza: 'Riapriremo tutte le #scuole, faremo le #elezioni il 20 e 21 settembre, andremo avanti in quel percorso di riape… - PinoSa54 : @TarroGiulio @pbecchi @pasqualemariob1 @byoblu Professore.....Lei è favorevole ad una riapertura delle scuole...??? ?????? -