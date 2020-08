Riapertura delle scuole, il documento dell’ISS: ecco tutte le misure di sicurezza e cosa fare in caso di positività (Di venerdì 21 agosto 2020) E’ stato appena pubblicato un documento congiunto con le indicazioni per gli istituti scolastici per la gestione di casi e focolai di Covid-19. Il rapporto “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” messo a punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna contiene anche i comportamenti da seguire e tutte le precauzioni da adottare. “Questo documento è il frutto di un impegno condiviso tra molte istituzioni nazionali e Regioni e Province Autonome. La necessità di riprendere le attività scolastiche è indicata da tutte le agenzie internazionali, tra le quali ... Leggi su ilcorrieredellacitta

