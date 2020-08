Revocato il decreto che vietava di indossare la maglia del Psg a Marsiglia per la finale (Di venerdì 21 agosto 2020) Revocato ad un giorno di distanza dalla sua emissione il decreto che vietata ai tifosi del Paris Saint Germain presenti a Marsiglia ad indossare la maglia dello loro squadra per la finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Si voleva solamente “evitare il ripetersi dei problemi di ordine pubblico sorti intorno al Porto Vecchio durante la trasmissione della semifinale”, fanno sapere le autorità. Dopo le numerose polemiche, la Questura di Bouches-du-Rhone ha provveduto ad annullare tutto. “L’unico scopo di questo decreto era quello di proteggere i sostenitori parigini, e non intendeva in alcun modo limitare la libertà di movimento”, ci tiene a sottolineare ancora l’autorità locale. Leggi su sportface

sportface2016 : Revocato il decreto ad un giorno dalla sua emissione - #PSGBayern -

Ultime Notizie dalla rete : Revocato decreto Decreto Rilancio 2: le misure per il lavoro Altalex Ora è ufficiale: il sindaco di Acqui revoca le deleghe all’assessore Giannetto

ACQUI TERME – Maurizio Giannetto non sarà più assessore del Comune di Acqui Terme. Il sindaco Lorenzo Lucchini ha firmato questa mattina il decreto con cui revoca la nomina all’ormai ex assessore all’ ...

Decreto Rilancio 2: le misure per il lavoro

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 investe alcuni aspetti inerenti alla regolazione dei rapporti di lavoro ed al sostegno al reddito, per lo più, già oggetto dei precedenti interventi adottati pe ...

ACQUI TERME – Maurizio Giannetto non sarà più assessore del Comune di Acqui Terme. Il sindaco Lorenzo Lucchini ha firmato questa mattina il decreto con cui revoca la nomina all’ormai ex assessore all’ ...Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 investe alcuni aspetti inerenti alla regolazione dei rapporti di lavoro ed al sostegno al reddito, per lo più, già oggetto dei precedenti interventi adottati pe ...