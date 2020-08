Regolamento Siviglia-Inter: cosa succede in caso di pareggio in finale Europa League (Di venerdì 21 agosto 2020) L’attesa è finita. Alle 21:00 di venerdì 21 agosto Siviglia e Inter si contenderanno il trofeo in finale di Europa League 2019/2020. Le final eigth della competizione continentale hanno incoronato le due formazioni: Lopetegui contro Conte, la squadra che più volte ha vinto il torneo contro quella che non lo vince dal 1998. Novanta minuti per sognare. Ma forse anche di più perché in caso di pareggio al 90′ il Regolamento prevede due tempi supplementari da quindici minuti e infine i calci di rigore in caso di ulteriore parità. Quale sarà l’esito della sfida? Non resta che scoprirlo a partire dal primo minuto di gioco. Sportface.it vi terrà compagnia con ... Leggi su sportface

Finalmente ci siamo. Oggi è il giorno della finale di Europa League e in campo c'è l'Inter. Per un decennio le squadre italiane hanno fatto della Coppa UEFA (un tempo si chiamava così) terreno di cacc ...

Su Snai la vittoria al 90° vale 2,20, il successo ai rigori 9,75. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez scaldano i motori: in tabellone spunta un'altra doppietta. Ventidue finali europee complessive con 14 ...

