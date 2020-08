Regionali, “pienone” in Tribunale: 19 le liste depositate il primo giorno (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono diciannove le liste depositate oggi al Tribunale di Benevento. E dunque, per buona parte dei movimenti e dei partiti impegnati alle prossime elezioni Regionali – i seggi, ricordiamolo, si apriranno il 21 e il 22 settembre – il lavoro burocratico è ormai alle spalle. Primi a protocollare, quando le otto erano trascorse da pochi minuti, gli esponenti del Partito Socialista Italiano. L’inizio di un lungo via vai chiuso, poco prima delle venti, da Forza Italia e Lega. Nel mezzo, in via De Caro si sono presentati i rappresentanti di tutte le principali formazioni politiche decise a darsi battaglia nella corsa verso palazzo Santa Lucia. Mancano all’appello, a un primo sguardo, “Caldoro Presidente” e “Alleanza ... Leggi su anteprima24

