Regionali, nulla di fatto per le alleanze tra M5S e Pd. Territori irremovibili. A vuoto gli inviti (tardivi) di Conte e Di Maio (Di sabato 22 agosto 2020) Niente da fare per le alleanze last minute tra Cinque Stelle e Pd nelle Regioni. Malgrado il pressing (tardivo) del premier e lo sforzo dell’ex capo politico Di Maio, gli attivisti grillini sui Territori sono stati irremovibili. E d’altra parte anche la base del Pd non ha fatto il diavolo a quattro per correre insieme a chi gli ha fatto la guerra da sempre. Con poche eccezioni in enti locali minori, le due forze che sostengono il Governo Conte si sfideranno in periferia, col risultato di avvantaggiare le destre che come al solito uniscono le forze e sono date ampiamente avanti in Veneto, molto forti in Liguria, Puglia e Marche, mentre sembrano dietro in Toscana e Campania. In quest’ultima Regione i sovranisti sono così in difficoltà da ... Leggi su lanotiziagiornale

