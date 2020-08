Regionali, liste depositate per il Psi: i candidati nelle cinque province campane (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiA poche ore dalla chiusura della scadenza per la consegna delle liste alle prossime elezioni Regionali, il Partito Socialista Italiano consegna l’elenco dei suoi candidati. “Il nostro simbolo sarà sulla scheda elettorale- ha dichiarato il segretario nazionale Enzo Maraio, consigliere regionale uscente che però ha scelto di non ricandidarsi. Una bella squadra, frutto di un grande lavoro fatto in tutta la Regione. Non abbiamo rinunciato a due fattori: la competenza e l’amore per il territorio, due punti fermi della nostra azione politica”. Maraio ha commentato anche la sua scelta di impegnarsi totalmente nel ruolo di segretario nazionale del Psi e continuare a lavorare per rilanciare il partito. “Ci attendono sfide importanti per rendere più moderno e credibile ... Leggi su anteprima24

