Regionali in Toscana, valanga di insulti sessisti e razzisti per la candidata Pd italo-colombiana Patiño Gomez (Di venerdì 21 agosto 2020) Decide di candidarsi per il Pd alle elezioni Regionali in Toscana, lo annuncia in un video sui social e, nel giro di poche ore, si ritrova sommersa da oltre 200 commenti pieni di insulti sessisti e razzisti. «Vattene a casa tua» e «tornatene in Colombia» sono alcune delle frasi rivolte all’avvocata italo-colombiana Monica Patiño Gomez, 43 anni, da 19 a Firenze, sposata e con un figlio di tre anni e mezzo. «Ero consapevole del clima politico e sapevo che sarebbe stato difficile, che mi sarei esposta a questo pericolo. Ma vivere queste cose in prima persona fa tutt’altro effetto», ha raccontato alla redazione fiorentina di Repubblica la candidata. Esperta in diritto ... Leggi su open.online

