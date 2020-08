Regionali, in Puglia Forza Italia candida l’ex assessore di Emiliano. E pure il consigliere indagato col governatore e arrestato nel 2019 (Di venerdì 21 agosto 2020) Comincia la maratona per depositare le liste elettorali in vista delle Regionali del prossimo 20 e 21 settembre. In Puglia Forza Italia è stata tra le prime forze politiche a completare il proprio elenco di candidati. “Da oggi inizia una dura battaglia per mandare a casa il centrosinistra che negli ultimi 15 anni ha distrutto la sanità pugliese, l’agricoltura, il sistema dei rifiuti, il tessuto imprenditoriale, l’artigianato, la formazione professionale”, dice a consegna avvenuta il commissario regionale dei berlusconiani, Mauro D’Attis. L’ex assessore della sinistra per sconfiggere la sinistra – A chi si affiderà dunque Forza Italia per “mandare a casa il centrosinistra” che tra ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Puglia Regionali Puglia, il Pri nella coalizione con Emiliano. "Ma non avremo una lista" La Repubblica Ultime ore per presentare le liste delle Regionali: da Senso Civico boom di donne. Italia in Comune con i sindaci del territorio

Due formazioni tra le più importanti del centrosinistra di Michele Emiliano nella corsa alle prossime Elezioni Regionali di Puglia hanno presentato le loro liste con cui correranno il 20 e il 21 sette ...

