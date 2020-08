Regionali in Liguria, Sansa: «È vero, criticavo M5s e Pd, ma ora sono cambiati. Toti? Ha dietro i grandi gruppi industriali e finanziari» – L’intervista (Di venerdì 21 agosto 2020) Nella sede del Comitato dei lavoratori portuali di Genova che ospita Ferruccio Sansa e la sua squadra, il momento è concitato. Le voci si sovrappongono: «Marco (Preve, ndr), Marco!», dice Sansa allontanando per un istante il telefono, «la nostra posizione è chiara: vogliamo votare, siamo pronti a votare, ma la salute dei cittadini viene prima di tutto. Ah, e specifica che ci fidiamo delle istituzioni. Ci fidiamo del governo nazionale e delle decisioni che prenderà». L’ipotesi di un rinvio delle elezioni Regionali del 20 e 21 settembre rimbalza da Roma a Genova. Sansa, candidato di Partito democratico (Pd) e Movimento 5 stelle (M5s) in Liguria, garantisce di non volere un rinvio, al pari dello sfidante di centrodestra e governatore uscente Giovanni ... Leggi su open.online

raffaellapaita : Con piacere possiamo finalmente dare il benvenuto nella squadra di @ItaliaViva a Dina Nobili, nostra seconda consig… - LiguriaNotizie : Ospedale Sestri Levante: oggi incontro con Sansa, Tosi e i candidati alle regionali - MarcoToth4 : ++I sondaggi in #Liguria ad un mese dal voto sono ondivaghi(come quelli in Emilia Romagna) c è chi come Tecne da To… - Rodica30889717 : RT @LucianoRomeo9: Lieto di presentarvi il programma del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre! - LucianoRomeo9 : Lieto di presentarvi il programma del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre! -