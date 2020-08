Regionali, da Palummella a Capodanno: la lista di Forza Italia (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Chiusa la lista di Forza Italia a Napoli. Ermanno Russo e Maria Grazia di Scala sono nel cappello di lista. Confermata la candidatura di Gennaro Montuori, ex capo ultrà della Curva B. Ecco i nomi L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

woland1964 : RT @MarcoCapoccetti: L'ennesimo ex ultras che si candida Che tristezza - MarcoCapoccetti : L'ennesimo ex ultras che si candida Che tristezza - pasquino2000 : Risponderei candidando ?@IlBacchettone? Regionali Campania 2020, Forza Italia candida Palummella: «Ma non sarò co… - Enzo49421376 : Regionali,Forza Italia candida palummella -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Palummella Regionali Campania 2020, Palummella spacca il tifo azzurro: «Non ci sentiamo rappresentati... Il Mattino Regionali Campania 2020, Palummella spacca il tifo azzurro: «Non ci sentiamo rappresentati da lui»

Da forza Napoli a Forza Italia, ma tra mille polemiche come pure tra attestati di stima. È la storia di Gennaro Montuori, alias Palummella, storico capo ultrà della curva B della torcida azzurra. Mont ...

L'ex capo-ultrà del Napoli “palummella” candidato con Forza Italia: “Ci sto pensando”

Prende corpo l'ipotesi di una candidatura nelle liste di Forza Italia alle regionali in Campania di Gennaro Montuori, alias “palummella”, ex capo-ultrà del Napoli ai tempi di Maradona. Nelle ultime or ...

Da forza Napoli a Forza Italia, ma tra mille polemiche come pure tra attestati di stima. È la storia di Gennaro Montuori, alias Palummella, storico capo ultrà della curva B della torcida azzurra. Mont ...Prende corpo l'ipotesi di una candidatura nelle liste di Forza Italia alle regionali in Campania di Gennaro Montuori, alias “palummella”, ex capo-ultrà del Napoli ai tempi di Maradona. Nelle ultime or ...