Regionali, ci siamo: è ‘Potere al Popolo’ la prima lista depositata nel Sannio (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ quella di ‘Potere al Popolo’ la prima lista depositata oggi al tribunale di Benevento. Presso l’ufficio circoscrizionale di via De Caro, ricordiamolo, i responsabili dei vari partiti e movimenti avranno tempo fino alle 12 di domani per consegnare la lista coi due candidati (un uomo e una donna) al consiglio regionale per il collegio sannita. Per ‘Potere al Popolo’, lista che presenta Giuliano Granato come candidato presidente, in campo nel Sannio ci sono Marcello Giulianini, 62enne di Tocco Caudio, e Ivana Ibelli, 20enne di San Giorgio del Sannio. A consegnare la documentazione è stato Filippo Buono. L'articolo Regionali, ci siamo: è ... Leggi su anteprima24

ctareina : a breve ci saranno le elezioni regionali e io sento già un forte malessere perché siamo una regione spacciata e luc… - maximchd : RT @tempoweb: ??Ciclone #Meloni Dopo le regionali il candidato sindaco di #Roma??Il #COVID19 per rinviare #elezioni e #scuola?? Scontro #PdM5s… - MichelaDiDomen4 : RT @tempoweb: ??Ciclone #Meloni Dopo le regionali il candidato sindaco di #Roma??Il #COVID19 per rinviare #elezioni e #scuola?? Scontro #PdM5s… - salomone_l : RT @tempoweb: ??Ciclone #Meloni Dopo le regionali il candidato sindaco di #Roma??Il #COVID19 per rinviare #elezioni e #scuola?? Scontro #PdM5s… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: ??Ciclone #Meloni Dopo le regionali il candidato sindaco di #Roma??Il #COVID19 per rinviare #elezioni e #scuola?? Scontro #PdM5s… -