Reggina, ufficiale l’arrivo di Plizzari (Di venerdì 21 agosto 2020) Alessandro Plizzari è un nuovo giocatore della Reggina, a comunicarlo è lo stesso club amaranto dopo l'arrivo in prestito secco del giovane portiere del Milan, portiere nel quale il club rossonero dispone grandissime speranze.IL COMUNICATO DEL CLUBcaption id="attachment 1010191" align="alignnone" width="1024" Plizzari, Getty Images/captionIl presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con l'AC Milan per le prestazioni sportive di Alessandro Plizzari. Il portiere si trasferisce in riva allo Stretto con la formula del prestito secco. Nato a Crema il 12 marzo del 2000, Alessandro entra nel mondo Milan all'età di 6 anni. In rossonero fa tutta la trafila giovanile, bruciando sistematicamente le tappe e divenendo il primo millenial ad essere convocato ... Leggi su itasportpress

