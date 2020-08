Referendum, i Giovani Democratici Sannio si schierano per il “NO” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non solo le elezioni per rinnovare il Consiglio regionale, il 20 e 21 Settembre si vota anche per il Referendum Costituzionale, così Sara Pannella, Segretario Provinciale GD Sannio esprime la posizione dei Giovani Democratici del Sannio. “I Giovani Democratici Del Sannio si schierano a favore del NO al Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari che si terrà il 20 e il 21 settembre 2020. Come Giovani Democratici della Federazione di Benevento riteniamo sia giusto e doveroso sostenere fermamente il NO perché diminuirebbe la nostra rappresentanza democratica soprattutto a livello territoriale. Il guadagno ... Leggi su anteprima24

