Referendum, Feltri: “Tanti grillini costretti alla disoccupazione” (Di venerdì 21 agosto 2020) Referendum appuntamento clou di settembre. Insieme alle elezioni regionali tra un mese esatto i cittadini italiani voteranno per scegliere se tagliare o meno il numero dei parlamentari. Sembra probabile una vittoria del Sì, sostenuto anche dal partito di governo, il Movimento Cinque Stelle. Il giornalista Vittorio Feltri intanto fa una previsione sull’esito del voto e attacca il partito di Beppe Grillo. Referendum sul taglio dei parlamentari Oltre al rinnovo di alcuni consigli regionali, il prossimo 20 e 21 settembre i cittadini italiani dovranno esprimersi sulla legge costituzionale che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Il testo è stato approvato dal Parlamento ma, in assenza di maggioranza qualificata, è necessario il Referendum confermativo. In caso di vittoria del ... Leggi su newspad

Gandalf1948 : 'Grillini a casa, e noi godiamo...'. Feltri, un bel regalino dalle urne: comunque vada sarà un successo - Paolootino : RT @Libero_official: #Feltri e il #referendum: 'Grillini a casa e noi ridiamo' - ricatti88 : RT @Libero_official: #Feltri e il #referendum: 'Grillini a casa e noi ridiamo' - DonniniMario : RT @adrianobusolin: 'Grillini a casa, e noi godiamo...'. Feltri, un bel regalino dalle urne: comunque vada sarà un successo - RonchiEnnio : #VittorioFeltri e il #referendum: 'Grillini a casa, noi ridiamo' -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Feltri Vittorio Feltri e il referendum: "Grillini a casa, noi ridiamo" LiberoQuotidiano.it Vittorio Feltri e il referendum: "Grillini a casa, noi ridiamo"

Questa storia del taglio dei parlamentari merita una chiosa. Anche a noi la pletora dei deputati e dei senatori, quasi un migliaio in totale, piace poco e saremmo teoricamente portati ad approvare l'u ...

Repubblica si schiera (come le altre testate del gruppo) contro il taglio dei parlamentari. Ezio Mauro ritwitta, ma nel 2013 diceva il contrario

Con un editoriale a sorpresa, il neodirettore di Repubblica Maurizio Molinari schiera il suo giornale per il no al referendum sul taglio dei parlamentari. E spiega, punto per punto, “perché votare no” ...

Questa storia del taglio dei parlamentari merita una chiosa. Anche a noi la pletora dei deputati e dei senatori, quasi un migliaio in totale, piace poco e saremmo teoricamente portati ad approvare l'u ...Con un editoriale a sorpresa, il neodirettore di Repubblica Maurizio Molinari schiera il suo giornale per il no al referendum sul taglio dei parlamentari. E spiega, punto per punto, “perché votare no” ...