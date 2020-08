Referendum, deputata M5s posta il video di Toninelli del 2016 che sconfessa i grillini (Di venerdì 21 agosto 2020) C’è un video di Toninelli che circola in Rete e che sul Referendum mette in grande difficoltà la comunicazione a 5 Stelle. Lo ha appena postato una deputata grillina. E sta scatenando un vero e proprio putiferio fuori e dentro al Movimento. Referendum, le ragioni grilline del No «Noi votiamo No per difendere la sovranità popolare dei cittadini, perché li dimezzano per che cosa? Per 90 centesimi?. I veri risparmi per un dimezzamento della democrazia sono una tazza di caffè. E io penso che offenda gli italiani. Le ragioni del No spiegate da Toninelli». Lo scrive su Facebook la deputata del M5S Elisa Siragusa, postando un vecchio video di Danilo ... Leggi su secoloditalia

koku_turtle : RT @SecolodItalia1: Referendum, deputata M5s posta il video di Toninelli del 2016 che sconfessa i grillini - SecolodItalia1 : Referendum, deputata M5s posta il video di Toninelli del 2016 che sconfessa i grillini - Erminio58810238 : La deputata #M5S #Siragusa dice che voterà NO al referendum, la maggioranza è inesistente - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #TaglioParlamentari, la deputata #M5s Siragusa annuncia il suo No al #referendum. Ma in Aula aveva votato a favore https… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #TaglioParlamentari, la deputata #M5s Siragusa annuncia il suo No al #referendum. Ma in Aula aveva votato a favore https… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum deputata Taglio dei parlamentari, la deputata M5s Siragusa annuncia il suo No al referendum Il Fatto Quotidiano De Gasperi può ispirare ancora la ricostruzione del Paese (e la Cartabia lo dice bene)

La presidente della Corte Costituzionale mette in evidenza il tratto distintivo di un’operazione politica complessa entro cui si legge, a distanza di tempo, il contributo del leader democristiano alla ...

Sondaggi referendum 2020: il 72% per il Sì al taglio dei parlamentari

Un sondaggio di Lab2101 sul referendum per il taglio dei parlamentari, che si terrà il prossimo 20 e 21 settembre insieme a regionali e amministrative, vedrebbe nettamente in testa il Sì. I sondaggi i ...

La presidente della Corte Costituzionale mette in evidenza il tratto distintivo di un’operazione politica complessa entro cui si legge, a distanza di tempo, il contributo del leader democristiano alla ...Un sondaggio di Lab2101 sul referendum per il taglio dei parlamentari, che si terrà il prossimo 20 e 21 settembre insieme a regionali e amministrative, vedrebbe nettamente in testa il Sì. I sondaggi i ...