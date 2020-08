Reddito e pensione cittadinanza, INPS: nel 2020 oltre 3 milioni beneficiari (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – Nel 2020 sono state oltre 3 milioni le persone beneficiarie di Reddito e pensione di cittadinanza, per l’esattezza 3.070.900 per il Rdc e 161.261 per la Pdc. Lo riferisce l’INPS in una appendice alla nota dell’Osservatorio sul Reddito e pensione di cittadinanza con i dati aggiornati al 4 agosto. Nel dettaglio, sono stati coinvolti 1.206.109 nuclei familiari per il Reddito di cittadinanza e 141.784 per la pensione di cittadinanza. Con riferimento al solo Reddito di cittadinanza si è trattato di un importo medio mensile di 571,07 euro, mentre per la ... Leggi su quifinanza

