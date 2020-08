Reddito di cittadinanza per 3 milioni di italiani, da gennaio +17% (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – A luglio 2020 hanno superato quota 3 milioni gli italiani che percepiscono il Reddito o la pensione di cittadinanza, con un aumento del 17% rispetto a gennaio. Lo rende noto l'Inps. I nuclei familiari coinvolti sono 1,3 milioni, con un importo medio mensile di 523,29 euro.In particolare, con riferimento al solo Reddito di cittadinanza, sono 1,1 milioni i nuclei familiari che risultano avere in pagamento il beneficio con 2,9 milioni di persone coinvolte e con un importo medio mensile di 561,23 euro.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

ItaliaViva : “Da mesi diciamo che bisogna investire in infrastrutture, rilanciare l’economia e far crescere i posti di lavoro. C… - LucaBizzarri : @dellorco85 Sì, se detta in un paese che spende per quota 100 e il reddito di cittadinanza. - Linkiesta : L’area democratica ha elogiato l’ex presidente della Bce, malgrado governi da un anno senza mettere in discussione… - ve10ve : RT @mazzettam: @colvieux @violet6femme @AleGuerani e anche reddito universale di base, che a orecchio dovrebbe essere molto meglio di quell… - nestquotidiano : Reddito di cittadinanza per 3 milioni di italiani, da gennaio +17% -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza Reddito di cittadinanza: più soldi, ma non a tutti. Come averli? Trend-online.com INPS, oltre 3 milioni beneficiari reddito e pensione cittadinanza

(Teleborsa) - Con il mese di luglio sono stati superati i 3 milioni di persone coinvolte, con un aumento del 17% rispetto a gennaio 2020, riferite a 1,3 milioni di nuclei familiari che hanno attualmen ...

Reddito di cittadinanza per 3 milioni di italiani, da gennaio +17%

ROMA (ITALPRESS) - A luglio 2020 hanno superato quota 3 milioni gli italiani che percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza, con un aumento del 17% rispetto a gennaio. Lo rende noto l'Inps.

(Teleborsa) - Con il mese di luglio sono stati superati i 3 milioni di persone coinvolte, con un aumento del 17% rispetto a gennaio 2020, riferite a 1,3 milioni di nuclei familiari che hanno attualmen ...ROMA (ITALPRESS) - A luglio 2020 hanno superato quota 3 milioni gli italiani che percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza, con un aumento del 17% rispetto a gennaio. Lo rende noto l'Inps.