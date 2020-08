Re Juan Carlos, l’ex amante confessa tutto della loro relazione (Foto) (Di venerdì 21 agosto 2020) Con la confessione dell’ex amante dl Re Juan Carlos la famiglia reale di Spagna sta passando un brutto momento. L’intervista alla Bbc arriva nel periodo peggiore per la casa reale spagnola e Corinna Larsen sembra avere rivelato anche altro imbarazzando del tutto la Regina Sofia e non solo lei. Alla Bbc di Londra l’ex amante del re emerito Juan Carlos ha rivelato che la loro relazione è iniziata nel 2004. Si divertivano molto insieme, appassionati di storia, politica, cibo eccellente e vini avevano molto in comune. Una storia d’amore iniziata a una battuta di caccia, o meglio a un appuntamento arrivato poco dopo a Madrid. Sembra che il matrimonio tra Sofia di Grecia e Juan ... Leggi su ultimenotizieflash

