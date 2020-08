Ramsey Juventus, addio in vista? Offerta importante dalla Premier: può partire (Di venerdì 21 agosto 2020) Ramsey Juventus – Ramsey e la Juventus non sono mai stati tanto lontani. Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, le strade della Vecchia Signora e del gallese potrebbero dividersi dopo neanche un anno. Nelle ultime ore, infatti, il Newcastleavrebbe intensificato il pressing per cercare di convincere il gallese a ritornare in Premier League, formulando un’Offerta assolutamente sostanziosa: 20 milioni per la Juve, e un quadriennale da 6,5 milioni più bonus per il gallese. Ramsey Juventus, le ultimissime sull’ex Arsenal La trattativa potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime ore, dal momento che Ramsey non è considerato un punto imprescindibile nell’organigramma tattico che ha in mente ... Leggi su juvedipendenza

Secondo 'Tribalfootball', Paratici vuole mettere le mani sul 29enne attraverso uno scambio, meglio ancora se alla pari. Al di là di Dzeko, nel mirino sempre anche dell'Inter, e Milik, il Cfo bianconer ...

