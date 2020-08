Ragusa, bimbo morto a Modica: confermati il fermo della madre e del convivente, ma loro respingono le accuse (Di venerdì 21 agosto 2020) Il gip del tribunale di Ragusa ha convalidato i fermi della madre, e del suo convivente, del piccolo Evan, un anno e mezzo, giunto quattro giorni fa in ospedale a Modica pieno di lividi e lesioni e morto per trauma cranico, secondo quanto emerso dall’autopsia. “Voglio giustizia per il mio bambino”. Queste le parole tra le lacrime della mamma del piccolo Evan, il bimbo di Rosolini, nel siracusano, deceduto all’ospedale di Modica, nel Ragusano, a causa delle botte subite. Proprio la madre della piccola vittima ed il suo convivente, sono accusati della morte del piccolo Evan e ad entrambi sono contestati i reati di omicidio ... Leggi su meteoweb.eu

