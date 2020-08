Raffaella Fico, bolas al vento dell’estate. E tira su anche il pezzo sotto (Di venerdì 21 agosto 2020) Alessandro Moggi? Addio, Raffaella Fico ormai ha totalmente cambiato pagina sul lato sentimentale. Adesso c’è l’imprenditore Giulio Fratini a farle battere il cuore e a farle intraprendere un nuovo ed avvincente capitolo di vita. Per l’estate la nuova e scottante coppia ha scelto un magniFico tour che comprende fantastiche tappe come la Versilia, la Costiera Amalfitana e la Grecia. Tra una paparazzata e l’altra la sintonia e la passione fra i due emerge in modo sempre più palese. “Sono felice: Giulio ha tutte le caratteristiche che mi piacciono in un uomo. Nozze? Al momento non è nei miei pensieri, però mai dire mai”, ha dichiarato con grande sicurezza la stella del web intervistata dal settimanale Nuovo. Ormai è ufficiale, sia Raffaella ... Leggi su tuttivip

zazoomblog : Raffaella Fico ritrova l’amore e mostra un fisico perfetto in bikini! - #Raffaella #ritrova #l’amore #mostra - apetrazzuolo : FOTO ZOOM - Raffaella Fico in posa al mare - LKiJfm3UIt52UXS : Raffaella Fico - tempoweb : Raffaella #Fico e Giulio Fratini infiammano #Mykonos #Grecia - lakers751 : Raffaella Fico in vacanza a Mykonos -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Fico Raffaella Fico: l'amore la fa (ancora più) bella DiLei FOTO ZOOM - Raffaella Fico in posa al mare

20.08 16:00 - POLONIA - Kozminski: "Lewandowski è da pallone d'oro, Karbownik una bella scommessa per il Napoli, Milik? Si arrivi ad un punto" 20.08 15:56 - ELMAS - L'agente: "Eljif è molto contento p ...

Estate all'insegna della passione per Raffaella Fico e il suo nuovo amore

Un'estate che potrebbe non finire mai. Raffaella Fico si gode amore e vacanze a cinque stelle con il nuovo compagno, l'imprenditore Giulio Fratini. Forte dei Marmi, Positano, Mykonos... nessuna meta è ...

20.08 16:00 - POLONIA - Kozminski: "Lewandowski è da pallone d'oro, Karbownik una bella scommessa per il Napoli, Milik? Si arrivi ad un punto" 20.08 15:56 - ELMAS - L'agente: "Eljif è molto contento p ...Un'estate che potrebbe non finire mai. Raffaella Fico si gode amore e vacanze a cinque stelle con il nuovo compagno, l'imprenditore Giulio Fratini. Forte dei Marmi, Positano, Mykonos... nessuna meta è ...