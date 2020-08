Quartararo nervoso e preoccupato, la leadership del mondiale è a rischio (Di venerdì 21 agosto 2020) Il leader del mondiale Fabio Quartararo sembra stia affrontando un momento di particolare difficoltà in sella alla M1. Se dopo le due gare di Jerez era apparso in splendida forma e il binomio con ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

CarboKart_ : #Quartararo davvero troppo, troppo nervoso. #MotoGP #MotoGPDAZN #StyrianGP - giunga75 : #SkyMotoGP #AustrianGP Dopo le 2 vittorie di Jerez dove sembrava imprendibile con tutt'uno con la sua moto, da Brno… -

Ultime Notizie dalla rete : Quartararo nervoso

Motosprint.it

Il leader del Mondiale Fabio Quartararo sembra stia affrontando un momento di particolare difficoltà in sella alla M1. Se dopo le due gare di Jerez era apparso in splendida forma e il binomio con Yama ...Ennesima gara negativa per Fabio Quartararo che non riesce ad approfittare dell’assenza di Marc Marquez per chiudere il discorso Mondiale. Al momento, infatti, dopo la gara di domenica Andrea Dovizios ...