Puglia, matrimonio con il bonus. L'opposizione: mancia elettorale (Di venerdì 21 agosto 2020) La Regione regalerà 1.500 euro a tutte le coppie che si sposano entro il 2020 Gay e lesbiche: noi esclusi Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Puglia matrimonio Coronavirus, in Puglia un bonus matrimonio da 1.500 euro per gli sposi del 2020 Sky Tg24 Pd e 5 Stelle distanti: l'alleanza elettorale è alla canna del gas

Le elezioni regionali mandano in frantumi la maggioranza giallorossa. Il matrimonio tra Pd e M5S salta prima del fatidico sì. Dalle 8 di questa mattina fino alle 12 di domani gli uffici delle Corti d' ...

Viaggio nelle Regionali/2 - La Toscana non è più "rossa" e Salvini cerca la "spallata" al governo

E se – Dio non voglia, per il Pd come per il governo – il centrosinistra perdesse la Toscana? Sarebbe una catastrofe, è il commento di tutti i maggiorenti dem, ministri e non. Infatti, tutti gli equil ...

