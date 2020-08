PSG-Bayern Monaco, Rummenigge: “In EL tiferò Inter, Perisic potrebbe restare. Messi? La penso così” (Di venerdì 21 agosto 2020) Karl-Heinz Rummenigge nutre una speranza in vista delle due finali europee.L'amministratore delegato del Bayern Monaco non vede l'ora che i bavaresi scendano in campo per giocarsi l'ennesima finale di Champions League della loro storia. La sfida contro il PSG non sarà di certo una passeggiata, ma l'ambizione dei tedeschi va sopra ogni altra cosa; da sottolineare che in caso di vittoria il Bayern conquisterebbe il triplete per la seconda volta. Il dirigente del club di Monaco, nel corso di un'Intervista concessa a Sportmediaset, ha confessato inoltre di fare il tifo per l'Inter e di sperare dunque che i nerazzurri alzino al cielo l'Europa League."Ho sentito Marotta al telefono e gli ho detto che voglio un weekend eccezionale per poter festeggiare le mie due ... Leggi su mediagol

