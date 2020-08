PS5 lanciata ai tempi del COVID-19, Sony rivela che la pandemia è una 'grandissima sfida' (Di venerdì 21 agosto 2020) La pandemia da coronavirus ha sicuramente messo i bastoni fra le ruote all'industria videoludica. Fra home working, rinvii e problemi di gestione, chi sviluppa videogiochi non ha di certo avuto vita facile.Anche le grandi aziende proprietarie di console stanno vivendo un 2020 travagliato: non solo il COVID-19 ha danneggiato e rallentato la produzione dei propri hardware, ma ha rischiato di bloccare perfino la catena produttiva delle console di nuova generazione, previste per la fine dell'anno. La situazione sta, fortunatamente, tornando alla normalità, ma il rischio continua ad essere sempre presente.In un'intervista con GamesIndustry, il responsabile marketing globale di PlayStation, Eric Lempel, ha voluto discutere delle difficoltà incontrate durante l'anno, proprio quando ci si stava organizzando per l'avvento della next-gen.Leggi ... Leggi su eurogamer

