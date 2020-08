Pro 14, finalmente rugby dopo sei mesi: le Zebre passano a Treviso (Di venerdì 21 agosto 2020) Vincono le Zebre, 17-13 fuori casa,, vince il rugby: dopo sei mesi si torna a giocare e, considerando le enormi difficoltà dell'ultimo periodo, è un successo. In Italia solo il calcio, tra gli sport ... Leggi su gazzetta

AlbertoGava2 : Stamattina ho comprato il nuovo MacBook Pro. Finalmente posso andare in biblioteca a Treviso. - regiondo : Il sistema di prenotazione online Regiondo arriva finalmente in Italia! Vieni a conoscerci, ti aspettiamo!… - restodelcalcio : Faella corona il sogno dei Pro: “Pontedera? Finalmente C sono riuscito, ma ho ancora fame” - chaelinsky : finalmente a discografia vai pro spotify - mandsra : @comoassimkarina Vai pro spotify amiga Finalmente e legalmente kkkkk -