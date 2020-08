Prima foto di Henry Cavill dal set di The Witcher 2, si gira con tutte le precauzioni anti-Covid (Di venerdì 21 agosto 2020) The show must go on: così, con tutte le precauzioni del caso, Henry Cavill avvisa i suoi fan che The Witcher 2 è in produzione. La seconda stagione era stata ordinata nel novembre dello scorso anno, un mese Prima del debutto ufficiale su Netflix. Al momento non si conosce la data esatta in cui verrà rilasciata, vista anche l'attuale situazione di pandemia di Covid-19.Nei piani iniziali della showrunner Lauren S Hissrich le riprese di The Witcher 2 dovevano concludersi entro l'estate, e i nuovi episodi sarebbero stati pronti per il 2021. Ovviamente il Coronavirus ha stravolto ogni cosa. Abbiamo però qualche informazione sul cast: i protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan ... Leggi su optimagazine

