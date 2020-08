Prezzi gonfiati durante l’emergenza Covid: l’inchiesta Anac (Di venerdì 21 agosto 2020) Sfruttare la pandemia per guadagnare fino al 4250% in più rispetto ai Prezzi normali. Da un’indagine dell’Autorità Anticorruzione si scopre che il materiale e i dispositivi utilizzati nella lotta al coronavirus sono stati venduti con rincari molto superiori alla norma, con differenze di Prezzi anche per forniture a ospedali a pochi chilometri di distanza. Anac, Prezzi pazzi durante l’emergenza Covid: l’indagine “L’indagine nasce dalla volontà di capire che cosa succede negli acquisti di emergenza. Varie segnalazioni ci dicevano di Prezzi molto differenziati” ha spiegato, Francesco Merloni presidente dell’Autorità Anticorruzione (Anac) spiegando come fosse inevitabile che ... Leggi su quifinanza

