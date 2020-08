Previsioni meteo: weekend folle. Sabato di fuoco, domenica temporali violenti (Di venerdì 21 agosto 2020) Le Previsioni meteo di domani, Sabato 22 agosto , confermano che sarà una giornata soleggiata e caldissima , la più bollente di tutta la settimana. L'ultima probabile fiammata africana di questa ... Leggi su quotidiano

