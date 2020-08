Previsioni Meteo, scatta l’allerta per il maltempo di domenica 23 e lunedì 24 agosto: allarme frane e smottamenti per i nubifragi [DETTAGLI] (Di venerdì 21 agosto 2020) Sarebbe oramai piuttosto certa l’interruzione della fase estiva sulle regioni settentrionali, per il corso del prossimo fine settimana e, entro lunedì 24 agosto, anche su quasi tutto il territorio. A scalzare progressivamente il promontorio anticiclonico dal Mediterraneo centrale, sarebbe un ennesimo cavo instabile nord-atlantico, associato a una vasta bassa pressione piuttosto attiva in prossimità dell’Europa settentrionale. Abbiamo già avuto modo di rilevare, tuttavia, che l’incidenza maggiore del cavo d’onda instabile e dell’annesso fronte perturbato sarebbe verso le nostre regioni settentrionali, più direttamente esposte all’avvezione di vorticità positiva. Riflessi instabili, tuttavia meno pronunciati, si avrebbero anche verso i settori centrali, soprattutto appenninici e ... Leggi su meteoweb.eu

