Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temporali al Nord nel weekend (Di venerdì 21 agosto 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a giovedì 27 agosto 2020. Domani al Nord: nubi sempre piu’ compatte su Alpi e Prealpi con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, piu’ intense e diffuse sul settore orientale nel pomeriggio, in dissolvimento serale; cielo generalmente sereno altrove. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo con qualche locale annuvolamento lungo le coste tirreniche dalla serata. Sud e Sicilia: cielo pressoche’ limpido e terso ovunque. Temperature: minime in rialzo su appennino emiliano-romagnolo, regioni adriatiche centromeridionali, Basilicata e Calabria, piu’ lieve su Trentino-Alto Adige e versanti orientali delle due isole maggiori, stazionarie sulle ... Leggi su meteoweb.eu

