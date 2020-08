Precipita la fiducia delle imprese europee dei servizi. La risalita dei contagi compromette la ripresa. Euro in calo sul dollaro (Di venerdì 21 agosto 2020) Il diffuso peggioramento dellasituazioni dei contagi si è fatto velocemente sentire sugli umori delle aziende. Ad agosto l’indice Pmi che misura la fiducia dei responsabili degli acquisti delle imprese manifatturiere dei paesi Ue è sceso da 51,8 a 51,7 punti, a fronte delle attese per un aumento a 52,9. Peggio ancora l’indice relativo al settore dei servizi, Precipitato da 54,7 a 50,1 punti, contro i 54,5 attesi. “La ripresa dell’Eurozona ad agosto ha perso slancio, sottolineando la debolezza intrinseca della domanda causata dalla pandemia da Covid-19”, ha commentato Andrew Harker, capo economista di Ihs Markit, società che elabora gli indici. “La ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il diffuso peggioramento dellasituazioni dei contagi si è fatto velocemente sentire sugli umori delle aziende. Ad agosto l’indice Pmi che misura la fiducia dei responsabili degli acquisti delle impres ...

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Arretra in agosto la fiducia dei manager nei Paesi dell'Ue. L'indice Pmi del settore manifatturiero è sceso da 51,8 a 51,7 punti, a fronte di una stima in aumento a 52,9. L'i ...

