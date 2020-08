Possibile smartphone pieghevole Samsung molto economico (Di venerdì 21 agosto 2020) Si è ancora in attesa di uno smartphone pieghevole Samsung di natura estremamente economica, o comunque dal prezzo leggermente più abbordabile rispetto a quanto proposto finora. Qualche tempo fa erano emerse indiscrezioni secondo cui il colosso di Seul avrebbe da lì a poco lanciato un dispositivo flessibile un po' più accessibile dal punto di vista del prezzo richiesto, ma finora non ci sono state occasioni del genere. Come riportato da 'SamMobile', il produttore asiatico starebbe pensando alla commercializzazione di uno smartphone pieghevole Samsung di certo ridimensionato al ribasso, contraddistinto dal codice prodotto SM-F415. La lettera 'F', come saprete, viene utilizzata dalla società asiatica per contrassegnare i propri dispositivi ... Leggi su optimagazine

Dati personali tutelati sì. Ma fino a che punto? Un caos, per cittadini e utenti, orientarsi fra clausole e definizioni dei “Termini e Condizioni d’uso” e i “Trattamenti Privacy” dei contratti online ...

Samsung al lavoro per smartphone flessibili che siano più economici

Uno dei più evidenti trend di settore nel mondo degli smartphone che ha caratterizzato lo scorso anno è stato il progressivo debutto dei primi modelli dotati di schermo flessibile. Anticipati come la ...

