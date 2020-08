Pontecagnano ricorda Kobe Bryant: giovani writers a lavoro per un murales (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Hanno preso il via, questa mattina, i lavori di realizzazione del murales in programma presso l’area pertinenziale dell’edificio scolastico Perlasca, ovvero del campetto di basket esterno alla struttura. Un gruppo di giovani writers, sostenuti dall’Amministrazione Lanzara, che nel febbraio scorso indisse una manifestazione d’interesse aperta alle associazioni o a singoli soggetti che volessero prendere parte ad un progetto di enorme valenza dal punto di vista educativo, sportivo e morale, si dedicherà infatti alla realizzazione di un disegno raffigurante Kobe Bryant. L’idea di valorizzare lo spazio nasce, infatti, a fronte della scomparsa dell’indimenticato cestista statunitense, ... Leggi su anteprima24

