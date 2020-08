Ponte 98 scatenato tra conferme e nuovi arrivi (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPonte – Altro colpo per il presidente dell’ Asd Ponte ‘98 Marco Fusco. Arriva infatti alla corte di mister Mauro, Domenico Martignetti. Difensore centrale di grande esperienza, ha militato con la Forza e Coraggio, passando poi in serie D con l’Altamura e, successivamente, in Eccellenza con il San Giorgio del Sannio. Martignetti va quindi a rinforzare un reparto già ben solido. Pochi giorni fa c’è stato l’arrivo anche di Giovanni Musco. Cresciuto nel settore giovanile nel Benevento, Musco si fa subito notare alla Forza e Coraggio nel 2010 in serie D giocando come under. L’anno successivo passa alla Ferrini in Eccellenza, dove resta fino a dicembre, passando poi, nel mercato invernale, al Sora in serie D dove, sempre come under, gioca una decina di partite. Milita ancora a ... Leggi su anteprima24

