Pomezia | «Basta roghi tossici» | il grido di protesta parte dai giovani | il 27 manifestazione in Piazza Indipendenza

"Non vogliamo vivere nella terra dei fuochi". parte dai giovani di Ossigeno – Per Pomezia la protesta per dire Basta ai roghi che stanno letteralmente avvelenando il territorio: l'ultimo ieri, con le fiamme che hanno distrutto un sito industriale nel vicino comune di Ardea. «Ora Basta! È arrivato il momento di aprire gli occhi e di urlare a gran voce il nostro rifiuto agli incendi che si susseguono sul nostro territorio», scrivono i portavoce del gruppo. «Noi di Ossigeno vogliamo lanciare un appello: è in gioco la nostra salute, quella dei nostri genitori e dei nostri figli. Per il bene di tutti noi, vogliamo lanciare una mobilitazione e un appello ai cittadini di Pomezia, Ardea e ...

Torvajanica (Pomezia) Zoomarine multato e a rischio chiusura per il mancato rispetto delle norme anti-Covid denunciato da cittadini e dalla associazione «Earth». Sul tavolo del sindaco di Pomezia, Adr ...

