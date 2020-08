Politici col bonus, Olivi (Pd) ha incassato 3.600 euro dalla Provincia di Trento: si dimette da vicepresidente ma si tiene il posto in consiglio (Di venerdì 21 agosto 2020) Ha ricevuto un contributo da 3.600 euro dalla Provincia autonoma di Trento, come rimborso per gli effetti negativi sulla propria attività professionale causati dal Covid. Dopo un paio di settimane di polemiche, Alessandro Olivi, consigliere Pd, ha deciso di dimettersi solamente dalla carica di vicepresidente del consiglio Provinciale. Anche lui, infatti, come i colleghi del vicino Alto Adige, si è tenuto il seggio da consigliere Provinciale, che vale uno stipendio netto mensile di circa 5.435 euro. Con le dimissioni da vicepresidente, rinuncia invece a un’indennità mensile netta di poco più di 500 ... Leggi su ilfattoquotidiano

La poltrona improvvisamente scotta. Palazzo Marino, come anche il Pirellone, è diventato nel volgere di pochi anni, fra i posti più scomodi d'Italia. E il laboratorio politico per antonomasia, Milano, ...

